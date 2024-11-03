خامنئي يوجه رسالة تهديد لإسرائيل والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:44 صباحاً - الحرب على غزة ، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" بردّ وصفه بالساحق على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وقال خامنئي في منشوره باللغة الفارسية: "من المؤكد أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ستتلقيان ردا ساحقا على ما تفعلانه بإيران وجبهة المقاومة".



وأضاف المرشد الإيراني في منشور آخر: "ليتأكد الجميع أن من يبذل قصارى جهده مع الإمكانيات المتاحة، ينشغل بالعمل، ولا يتردد في مواجهة العدو، ولا يترك أي تحرك للعدو دون رد".

وتابع في منشور ثالث: "لن يقوم الشعب الإيراني ومسئولو البلاد بأي تأخير أو تقصير في الرد".

واختتم خامنئي منشوره الذي يتحدث عن الرد على الولايات المتحدة وإسرائيل بالقول: "ليعلم الجميع أننا سنفعل كل ما هو ضروري سواء كان ذلك عسكريا أم سياسيا".

ويأتي تهديد خامنئي في وقت تتصاعد فيه تهديدات مسؤولي إيران بتوجيه ضربة أخرى ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي نفذته الأخيرة على إيران يوم 26 أكتوبر، والذي استهدف قواعد عسكرية ومواقع أخرى، وأودى بحياة 5 أشخاص، على الأقل.

ومن شأن أي هجمات جديدة يشنها أحد الجانبين إغراق الشرق الأوسط في صراع إقليمي أوسع نطاقا قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي تترنح فيه المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والهجوم البري الإسرائيلي على لبنان.

جدير بالذكر أن خامنئي، الذي يبلغ من العمر 85 عاما، كان قد اتبع نهجا يتسم بقدر أكبر من الحذر في تصريحات سابقة، حيث قال إن المسؤولين سيقيّمون رد إيران وإنه لا يجب المبالغة فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي "أو التقليل من شأنه".

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