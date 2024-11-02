الانتخابات الأمريكية، شجار داخل مركز اقتراع في ولاية ساوث كارولينا لهذا السبب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - اندلع شجار في مركز اقتراع بمكتبة مقاطعة أورانجبورج بولاية ساوث كارولينا، أثناء التصويت المبكر بين موظفي الاقتراع وناخب رفض إزالة قبعة تحمل شعارًا سياسيًّا مناهضًا للرئيس جو بايدن.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي مشادة بين الناخب وهو رجل أبيض وعدد من الموظفات، بعد أن أبلغ بأنه لا يمكنه التصويت مرتديًا زيًّا يحمل دلالة سياسية.

التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

في بداية الفيديو، يطلب أحد موظفي الاقتراع من الرجل إزالة القبعة التي كتب عليها "دعنا نذهب براندون" التي كان يرتديها، والمرتبطة بشعار مناهض للرئيس بايدن، قائلًا: "سيدي، لا تشتمني"، فيرد الرجل غاضبًا: "أغلق فمك ودعني أصوت".

ووفقًا لقوانين ولاية ساوث كارولينا، يمنع ارتداء الملابس أو حمل المواد الدعائية السياسية ضمن مسافة 500 قدم من مراكز الاقتراع.

ويلزم القانون الموظفين في مراكز الاقتراع باستخدام جميع الوسائل المعقولة للحفاظ على هذه المراكز خالية من الترويج السياسي.

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