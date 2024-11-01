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إصابة قائدي القيادة الشمالية والوسطى بجيش الاحتلال في لبنان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن قائدي القيادة الشمالية والوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبا في حادث انقلاب عربة عسكرية في جنوب لبنان.

إصابة قائدي القيادة الشمالية والوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت القناة 13 العبرية، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة إثر سقوط صواريخ أطلقت من ‎لبنان قرب كرمئيل في الجليل شمال الأراضي المحتلة.

ومن جانبه، كشف حزب الله  في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر الجيش الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى بـ"المناورة البرية" في جنوب لبنان.

 

خسائر جيش الاحتلال في لبنان

 وقال حزب الله  في بيانه إن أكثر من 95 قتلوا وأصيب 900 آخرين من ضباط وجنود إسرائيليين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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