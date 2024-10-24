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بن غفير وسموتريتش يعارضان استئناف المفاوضات مع حماس - أخبار كلمتك

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بن غفير وسموتريتش يعارضان استئناف المفاوضات مع حماس - أخبار كلمتك

بن غفير وسموتريتش يعارضان استئناف المفاوضات مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:57 مساءً - أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية، بيتسائيل سموتريتش، عن رفضهما استئناف المفاوضات مع حماس وعارضا توجه رئيس الموساد للدوحة.

 

رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس ذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير لها، أن وفدًا إسرائيليًّا برئاسة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، سيتوجه إلى العاصمة القطرية “الدوحة” لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسرى.

ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو رحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

 

نتنياهو يرحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة 

ويأتي ذلك بعدما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مسؤول قوله: إن وفدًا أمنيًّا مصريًَّا رفيع المستوى يلتقي وفدا من قيادات حركة حـماس بالقاهرة، لاستعراض الأوضاع الجارية بـغزة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.

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مصدر مسئول: وفد أمني مصري رفيع المستوى يلتقي عددا من قيادات حـماس بالقاهرة

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شمل السنوار ومستقبل القتال، حماس تصدر بيانا هاما موجها للعدو والصديق

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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