اكتشفوا كل جديد حول أسعار الذهب في السعودية اليوم 11 ديسمبر 2024 ترتفع مع توقعات خفض الفائدة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاع وقفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم 11 ديسمبر 2024، متأثرة بتوقعات المستثمرين بشأن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ومع تصاعد التوترات في متوسط سعر المعدن الأصفر وارتفاع العقود الآجلة للذهب، أصبح المعدن الأصفر يحظى باهتمام الكثيرون في الأسواق، وعبر تلك المقال سوف نقوم بتوضيح لكم متوسط أسعار الذهب على مدار اليوم تابعونا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم 11 ديسمبر 2024

الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 324.75 ريال سعودي.

الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 284.25 ريال سعودي.

الذهب عيار 18 وصل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق السعودية إلى 243.50 ريال سعودي.

أوقية الذهب سجلت أوقية الذهب 10,103 ريال سعودي.

أسعار الذهب العالمية اليوم

سجل الذهب العالمي ارتفاعًا ليصل إلى 2691.57 دولارًا للأوقية، هذا وقد حقق أعلى مستوياته منذ 25 نوفمبر الماضي، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 2730.50 دولارًا.

في المقابل فقد شهدت المعادن النفيسة الأخرى بعض التراجعات، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.5% إلى 31.75 دولارًا، وتراجع البلاتين بنسبة 1% إلى 932.75 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 969.50 دولارًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في المملكة

التوقعات الاقتصادية جيث أنه يتوقع المستثمرون أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وهو ما دعم ارتفاع الذهب. التوترات الجيوسياسية من خلال تصاعد الأزمات الدولية ساعد على الإقبال على الذهب كملاذ آمن. التضخم في الولايات المتحدة حيث ينتظر الجميع بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، مما يؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الذهب عالميًا.

ومن جانبه فنجد أن سوق الذهب في السعودية والعالم يشهد تقلبات واضحة، وهناك المزيد من التطورات الاقتصادية التي ستحدد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب، ومن خلالنا فقط تابع ليصلك كل ما هو يتعلق بالمعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية.