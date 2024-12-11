اكتشفوا كل جديد حول 700 جنيه إنخفاض في بداية التعاملات.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 11 ديسمبر لعام 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:09 صباحاً - سجل سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تغيرًا واضحًا مع انخفاض في بعض الأنواع مقارنة باليوم السابق، بينما استقرت أسعار الأسمنت بشكل ملحوظ مع وجود تفاوت بسيط بين العلامات التجارية المختلفة، حيث يشهد السوق حالة من التوازن العام، مما يجعل الأسعار الحالية مناسبة للمستهلكين واستمرارية الاستقرار في القطاع.

سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء

يمكنك الآن وبكل سهولة معرفة اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حيث سوف نرصد لكم سعر الحديد الان والفقرة المقبلة سوف نرصد سعر طن الاسمنت اليوم:

سجلت أسعار الحديد اليوم تغيرات ملحوظة بين الشركات، حيث بلغ سعر الطن في حديد عز 40,080 جنيهًا بانخفاض 548 جنيهًا مقارنة بالأمس.

بينما وصل سعر الطن في الحديد الاستثماري إلى 38,073 جنيهًا بتراجع 723 جنيهًا.

فيما ستقر سعر الطن في حديد العتال عند 38,000 جنيه.

وفي حديد المعادي والكومي عند 36,500 جنيه.

أما حديد المراكبي وعطية، فسجل سعر الطن 38,000 جنيه.

في حين بلغ في حديد الجيوشي 39,000 جنيه، ووصل سعر الطن في حديد مصر ستيل إلى 37,000 جنيه.

تعكس هذه التغيرات اختلافات ملحوظة بين الشركات الكبرى نتيجة تقلبات السوق المحلي.

سعر طن الاسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت اليوم تفاوتًا بين الشركات، حيث سجل أسمنت السويدي 3,300 جنيه للطن. بينما بلغ سعر الطن من أسمنت الممتاز 2,850 جنيهًا. ووصل سعر أسمنت المعلم إلى 2,800 جنيه، في حين سجل تايتان 2,850 جنيهًا. وبلغ سعر الطن في أسمنت المصري 2,830 جنيهًا. واستقرت أسعار أسمنت العامرية والبرج عند 2,990 و3,000 جنيه على التوالي. فيما سجل أسمنت السد العالي 2,740 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسمنت أسوان 2,750 جنيهًا. وأسمنت المخصوص 2,850 جنيهًا، وتعكس هذه الأسعار تفاوتًا بسيطًا يعكس وضع السوق.

أسعار الحديد عالميا

وصل سعر حديد التسليح على المستوى العالمي إلى حوالي 482.19 دولار للطن، بينما بلغ متوسط سعر خام الحديد الخام نحو 106 دولارات للطن، أما خام البیلیت، فقد سجل سعره حوالي 450 دولارًا للطن، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق العالمية.