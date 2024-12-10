اكتشفوا كل جديد حول المؤسس عثمان 174 |.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على كل القنوات الناقلة بالترددات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - بعد الاعلان التشويقى الاول والثانى لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 التى أعلنتهم الشركة المنتجة، ازدادت محركات البحث بالسؤال عن موعد مسلسل المؤسس عثمان والقنوات المجانية المفتوحة الناقلة له، حيث جاء فى برمو الحلقة العديد من الاحداث المشوقة التى أثارت العديد من محبى ومتابعى المسلسل فالجميع يريدون معرفة ما سيحدث فى الحلقة الجديدة بفارغ الصبر، وبسبب كثرة البحث والتساؤلات سوف نوفر لكم كافة المعلومات فى السطور الاتية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

جاءت احداث مسلسل المؤسس عثمان تدور حول قيامة الدولة العثمانية وإعادة احياء وتجسيد الحروب التي خاضها عثمان ابن ارطغرل لإعادة بناء الدولة العثمانية ونقلها من الضياع الي القوة، كما جاء فى الاعلان التشويقى للحلقة 174 العديد من الاحداث الجذابة التى جعلت جميع متابعى المسلسل فى حالة من التشوق والاثارة، فوضح الاعلان تخطيط صوفيا للانتقام من عثمان بعدما هربت مع لوكاس وجاء ايضا محاولة حليمة لقتل بالا، وبسبب حالة التشوق والجذب الذى قام بها الاعلان سوف نوفر لكم موعد عرض الحلقة 174 فى السطور الاتية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

بعدما شاهدنا نجاح مسلسل المؤسس عثمان منذ بداية حلقات الموسم الاول حتى الموسم الحالى “السادس” يبحث كل يوم جميع محبى ومتابعى المسلسل عن موعد عرض الحلقات باستمرار، فالمسلسل يعرض حلقة كل اسبوع يوم الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء علي شاشة atv التركية وايضا يعرض مترجما حلقة كل اسبوع يوم خميس علي شاشة الفجر الجزائرية .

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

تردد قناة atv التركية عبر القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة atv التركية عبر القمر الصناعى عرب سات

تردد القناة: 12692.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان