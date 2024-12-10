اكتشفوا كل جديد حول تصويت vote راعي النظر بالسعودية 1446 رابط منقية الجزيرة رئاسة مجلس الإدارة الخاصة بنادي الإبل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - يعد تصويت راعي النظر بالسعودية من بين ما يهم عدد كبير من الأشخاص ممن يشاركون في تلك المسابقة الشهيرة في المملكة السعودية وهي مسابقة الإبل، ويبحث كافة المهتمين بمنصات التواصل الاجتماعي عن كيفية التصويت بالمسابقة، لذا فقد خصصت الجهات المعنية منصة راعي النظر ليتم من خلالها التصويت بشكل صحيح، وذلك ضمانة لمشاركة مختلف الأشخاص المهتمين بالمسابقة، وفيما يأتي رابط التصويت على المنصة.

تصويت راعي النظر بالسعودية

تلقى منصة راعي النظر في المملكة العربية السعودية الإقبال الكبير والجماهيري من المهتمين بالمشاركة في المسابقة، ومن الممكن أن تتم خطوات التصويت إلكترونيا عبر موقع المنصة، وفيما يأتي طريقة التصويت من خلال الموقع:

أولا لا بد من الذهاب عبر الإنترنت إلى منصة راعي النظر عبر الرابط الخاص بالتسجيل.

بعد أن تتم عملية التسجيل على المنصة يمكن إعطاء كافة المشاركين النقاط المجانية التي من الممكن أن تستخدم في عملية التصويت.

شراء النقاط يكون من خلال القنوات الخاصة بالدفع الإلكتروني المتنوعة.

يمكن أن يتواصل المشاركين في التصويت مع الفريق الخاص بالدعم لمنصة راعي النظر في حال واجه المشارك أي مشكلة أثناء التعامل على المنصة والتصويت من خلالها.

جوائز منقية الجزيرة

أعلنت الجهة المسؤولة عن المسابقة ورئاسة مجلس الإدارة الخاصة بنادي الإبل متمثلة في رئيسها شيخ فهد بن فلاح حثلين كافة الأمور التي تتعلق بمكافأة الفائز وجائزته، إذ تم الإعلان عن أن تلك الجائزة ستكون بقيمة مرتفعة والمنافسة الأولى كانت بتاريخ 7 من ديسمبر 2024 م، والمواجهة كانت ما بين مهلكات الحمر وشقح النصر، وتقرر أن تكون المواجهة القادمة ما بين نخبة النخبة وتلاد المجاهيم، والتصويت عبر منصة راعي النظر، ومن سيفوز سيحصل على جائزة عبارة عن طائرة خاصة.