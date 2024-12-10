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بـ 400 جنيه | مفاجأة صادمة بشأن أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في مصر - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول بـ 400 جنيه | مفاجأة صادمة بشأن أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في مصر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - شهدت الساعات القليلة الماضية من جميع المواطنين علي معرفة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء، والمفاجأة التي حدثت خلال الساعات القليلة الحالية، وتعد أسطوانة البوتاجاز من الأساسيات التي يعتمد عليها جميع المواطنين وهي لا غني عنها لأنها تقوم بالدخول في الطهي، وهناك استقرار في الأسعار بالوقت الحالي، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن سعر أنبوبة البوتاجاز في التعاملات اليومية من خلال متابعة هذا المقال.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر

يبحث العديد من المواطنين علي معرفة سعر أسطوانة الغاز في هذا التوقيت، وسوف نتعرف علي سعر أنبوبة الغاز في الشكل التالي:

  • وصل سعر أسطوانة الغاز التي بسعة 12.5 كجم الي 150 جنية مصري من المخزن، ويتم بيعها من جانب التجار بسعر يتراوح من 170 الي 200 جنية مصري.
  • كما جاء سعر أنبوبة الغاز التي تكون بسعة 25 كجم الي 200 جنية مصري من المخزن الرئيسي، ويقوم البائعين ببيعها بحوالي 220 جنية مصري.

 حقيقة سعر انبوبة البوتاجاز بـ 400 جنية

قام المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق بالتوضيح بان سعر انبوبة البوتاجاز الفعلية يكون سعرها يصل الي 400 جنية مصري، خصوصا بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت علي الغاز، وتقوم الحكومة في مصر الي محاولة التخلص بشكل كبير الي دخول الغاز الطبيعي لجميع المواطنين نظرا لغلاء سعر انبوبة البوتاجاز وتعمل علي التسهيل للجميع ومن أجل الاستهلاك علي الغاز الطبيعي أكثر وعدم استخدام الأسطوانات.

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