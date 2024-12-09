اكتشفوا كل جديد حول ارتفاع غير مسبوق .. سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم في مختلف البنوك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - شهدت الليرة السورية تراجعًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد في بعض المناطق حاجز 36 ألف ليرة سورية، هذا الانهيار يعكس تأثير التوترات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد مؤخرًا، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على سعر الصرف في دمشق اليوم بمختلف البنوك فتابعونا للتفاصيل.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق

مع استمرار الأوضاع المتوترة، يتزايد البحث عن أسعار الصرف التي تشهد تفاوتًا كبيرًا بين المناطق، ومن المتوقع أن تستمر العملة المحلية في الانخفاض إذا استمر الوضع الحالي، و هذا التدهور يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في سوريا، وسط توقعات باستمرار الانخفاض ما لم يحدث تغيير جوهري في الأوضاع الراهنة، وجاء السعر في دمشق اليوم ليكون سعر الشراء: 22,000 ليرة سورية، وسعر البيع: 27,000 ليرة سورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية بمختلف المدن

أما عن سعر صرف الدولار أما الليرة السورية بمختلف المدن فقد جاء كما يلي:

في مدينة حلب بلغ سعر الشراء: 36,000 ليرة سورية، وسعر البيع: 41,000 ليرة سورية.

أما في مدينة الحسكة بلغ سعر الشراء: 29,000 ليرة سورية وسعر البيع: 31,000 ليرة سورية.

أمثلة لتحويل الدولار إلى الليرة السورية

يوضح الجدول التالي قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بناءً على الأسعار الحالية: