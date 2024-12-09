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“مميزات جبارة” سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد في في مصر والسعودية - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - في هذه الأيام تزايدت معدلات البحث من قبل الكثير من الأشخاص حول معرفة سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد، حيث تصدر الإعلان عن هاتف تسلا الجديد معظم وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الهاتف يعتبر نقلة ضخمة جداََ في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، حيث أنه سوف يتوفر به خاصية التقاط شبكات الإنترنت بشكل تلقائي على الأقمار الصناعية، ويتميز بالعديد من المزايا الأخرى، ولذلك فمن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بهاتف تسلا الجديد.

سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد

يتميز هاتف تسلا الجديد بالعديد من المزايا المتنوعة والممتعة الذي ستنال جذب انتباه الشباب المحبين للهواتف الذكية، حيث جاءت مواصفاته كالتالي:

  • تعد أهم ميزة في الهاتف أنه يتغير لونه مع درجات الحرارة المختلفة.
  • وتكون كاميرا الهاتف عالية الجودة والدقة.
  • وجاءت شاشة الهاتف بدقة عالية ذات حجم 6.85 انش، وتكون دقة الشاشة 2532 * 1170 بكسل.
  • ويتميز الهاتف أيضاََ بخاصية HDR و Dolby vision.
  • كما جاء هاتف تسلا بتصميم معدني مميز، ويكون الهاتف مقاوم للخدوش.
  • وجاءت بطارية الهاتف بسعة حجمها 5500 مللي أمبير على أن تدوم طاقة البطارية لمدة يومين أو أكثر.

سعر هاتف تسلا الجديد 2024

وبعد أن وضحنا لكم مواصفات هاتف تسلا الجديد، سنعرض لكم الأسعار التي جاء بها الهاتف:

  • يصل سعر هاتف تسلا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكي لحوالي 999 دولار وحتى 1299 دولار تقريباََ.
  • كما يصل سعره في مصر بين 49.600 و 64.500 جنيه مصري.
  • بينما يكون سعره في السعودية بحولي 4000 ريال سعودي وحتى 5000 ريال سعودي.

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