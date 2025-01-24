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النصر السعودي ينافس باريس سان جيرمان على ضم نجم أستون فيلا - أخبار كلمتك

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النصر السعودي ينافس باريس سان جيرمان على ضم نجم أستون فيلا - أخبار كلمتك

النصر السعودي ينافس باريس سان جيرمان على ضم نجم أستون فيلا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:20 صباحاً - دخل نادي النصر السعودي في سباق التعاقد مع المهاجم الكولومبي دوران لاعب أستون فيلا.

 ويمتد تعاقد دوران مع أستون فيلا حتى صيف عام 2030.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن النادي السعودي ينافس باريس سان جيرمان على ضم  مهاجم أستون فيلا.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الكولومبي مهتم بمشروع الدوري السعودي وخوض تجربة اللعب بقميص النصر.

وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان كان قريبا من التوصل إلى اتفاق لضم دوران، وتقدم بعرض بقيمة 75 مليون يورو، لكن أستون فيلا رفض العرض في النهاية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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