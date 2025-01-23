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مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:15 مساءً - احتفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه بمنصة إكس، بصفقة عمر مرموش، مع إدخال الأهرامات في الاحتفال بإنهاء الصفقة بشكل رسمي، اليوم الخميس، بعد إتمام الإجراءات مع اللاعب وناديه فرانكفورت الألماني.

احتفاء مانشستر سيتي بصفقة مرموش أمام الأهرامات

حساب الدوري الإنجليزي يحتفي بصفقة عمر مرموش

 احتفى حساب البريميرليج، عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس بتعاقد نادي مانشستر سيتي رسميًّا مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج فيديو مجمع للاعبين المصريين الذين لعبوا للدوري الانجليزي.

وظهر بالفيديو محمد صلاح وأحمد حسام ميدو وتريزيجيه وأحمد المحمدي وعمرو زكي وهم من لعبوا بالدوري الإنجليزي.

الظهور الأول لـ عمر مرموش مع مانشستر سيتي

وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهزا للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى مشاركة مرموش في مباراة تشيلسي في يد المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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