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انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية - أخبار كلمتك

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انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية - أخبار كلمتك

انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:48 مساءً - الريشة الطائرة، انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثاني من النسخة الثانية لبطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة المقامة على صالة رقم 2 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير الجاري.

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وتستكمل اليوم مباريات دور المجموعات من منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط" في التصنيفات المختلفة.

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وتشهد البطولة مشاركة 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة هي: "الهند - النمسا - البرازيل - جنوب أفريقيا - كوت ديفوار - كندا - كينيا - التشيك - نيجيريا - الكونغو - بيرو - السعودية - إنجلترا - السويد - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - تركيا - أذربيجان - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”، وذلك وفقًا لما أعلنته النيوزيلاندية "جولي كاريل" الحكم العام للبطولة.

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وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور حفل افتتاح البطولة والذي أقيم مساء أمس على صالة رقم 2، وأشاد بالتنظيم وحث جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم والاستمتاع بأجواء المنافسة واكتساب المزيد من الخبرات.

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وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها "Grade 2" وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسخة واحدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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