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الرياضة - 05:46 - موعد غلق باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025‏ (الأوراق المطلوبة) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - موعد غلق باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025‏ (الأوراق المطلوبة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - موعد غلق باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025‏ (الأوراق المطلوبة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:46 مساءً - استمارة الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025.

موعد غلق التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025

وفي هذا الصدد، توفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد غلق التسجيل لاستمارة الثانوية العامة، وذلك من خلال خدمة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

موعد غلق التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي عن موعد غلق تسجيل استمارة الثانوية العامة ومن المقرر أن ينتهي التسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة، يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل.

استمارة الثانوية العامة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

وجاءت الأوراق المطلوبة من الطلاب لسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 وحددت الوزارة قائمة بالأوراق التي يجب تقديمها لإتمام التسجيل، وتشمل:

-الاستمارة الأصلية وصورة منها.

-4 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب.

-شهادة ميلاد حديثة.

-إيصال المصروفات الدراسية وصورة منه.

-إيصال دفع رسوم الامتحان وصورة منه.

-إيصال التابلت وصورة منه.

-صورة من بطاقة ولي الأمر مع كتابة رقم الهاتف.

-إيصال إعادة القيد (لمن تجاوزوا نسبة الغياب القانونية).

-طابع فئة 10 جنيهات لدعم وتنمية المشروعات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

وتابعت الوزارة، أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

استمارة الثانوية العامة 2025
استمارة الثانوية العامة 2025

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- اختر منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

- سجل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365.

- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- ستظهر الاستمارة، ويتم تسجيل البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة.

- يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة، ويتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.

- اضغط على حفظ، وطباعة استمارة الثانوية العامة 2025.

استمارة الثانوية العامة 2025
استمارة الثانوية العامة 2025

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 يوم 14 يونيو 2025.تدعو الوزارة الطلاب إلى استكمال استماراتهم في الوقت المحدد لضمان استعدادهم للامتحانات.

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موعد انتهاء التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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