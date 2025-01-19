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جروس: تألق "الموهوب" مصطفى شلبي أجلس ميشالاك على مقاعد البدلاء - أخبار كلمتك

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جروس: تألق "الموهوب" مصطفى شلبي أجلس ميشالاك على مقاعد البدلاء - أخبار كلمتك

جروس: تألق "الموهوب" مصطفى شلبي أجلس ميشالاك على مقاعد البدلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:10 مساءً - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه خاض مباراة إنيمبا النيجيري اليوم في بطولة الكونفدرالية بجدية رغم حسم التأهل مبكرًا لدور الثمانية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء كان  هدفنا تحقيق المكسب من الدقيقة الأولى وكنت أنتظر تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وسعيد بأداء اللاعبين الصغار الذين أظهروا أنهم يمتلكون مواهب كبيرة.

وواصل جروس قائلًا:" أمامنا مباراة مهمة بعد أربعة أيام، وكنا نستحق المكسب في مباراة إنيمبا، وكل اللاعبين يستحقون الحصول على وقت للمشاركة من أجل إظهار إمكانياتهم، وتحدثت مع اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الحفاظ على هيبة واسم نادي الزمالك رغم حسم التأهل مبكرًا". 

وفيما يخص تغيير المهاجمين في المباريات قال المدير الفني:" حسام أشرف لعب المباريات الأخيرة، وسيف الجزيري وناصر منسي يستحقان الحصول على فرصة وكنت احتاج لإجراء تعديلات على التشكيل وهذا أمر لا يوجد به مشكلة، والجميع يريد المشاركة في المباريات".
وأوضح جروس أن عبدالله السعيد إصابته خفيفة وسيكون جاهزًا لمباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري، المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأضاف المدير الفني:" اللاعبون الصغار أظهروا موهبة اليوم أمام إنيمبا، ويحتاجون العمل بجدية وقوة لتحسين مهاراتهم وإمكانياتهم، وأحب أن أقوم بتدريب اللاعبين الذين يحاولون أن يظهرون إمكانياتهم". 

وواصل جروس أن  مصطفى شلبي لاعب موهوب جدًا ويحتاج لأن يظهر في الملعب وأن يكون هناك استمرارية في الأداء، والموضوع أصعب بالنسبة لكونراد ميشالاك، لأن تألق مصطفى شلبي يجعل ميشالاك على مقاعد البدلاء.

وأضاف:" الوقت قليل كي أقارن قائمة الفريق الموسم الحالي بجيل 2019، وهدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات ولا يزال الطريق طويل نحو التتويج باللقب".

واختتم جروس قائلًا:" اختيار المهاجم الأساسي عمل ليس بالسهل، وهو عمل صعب ولكن ما أستطيع قوله هو أنه يجب أن يكون هناك عدل".

الزمالك يفوز على إنيمبا 

وفاز نادي الزمالك على إنيمبا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة.

وسجل مصطفى شلبي لاعب الزمالك الهدف الأول ضد إنيمبا بالدقيقة 29 

فيما سجل سيف الجزيري لاعب  الزمالك  الهدف الثاني في مرمى إنيمبا النيجيري بالدقيقة 48 

و قلص إينمبا النيجيري الفارق عن طريق إيفيني وسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة  58 من عمر المباراة بعدها سجل سيف الجزيري مهاجم الزمالك الهدف الثالث في مرمى إنيمبا بالدقيقة 88

 

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جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"  وحسام أشرف وناصر منسي.

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الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري 

وخاض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة رقم 11.

مباراة الزمالك وإنيمبا، كانت فرصة لـ السويسري كريستيان جروس لمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية بعد الجولة الأخيرة 

1- الزمالك - 14 نقطة

2- المصري 9 نقاط

3- إنيمبا - 5 نقاط 

4- بلاك بولز 4 نقاط

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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