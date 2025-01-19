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الرياضة - 09:41 - باقي 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - باقي 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - باقي 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:41 صباحاً - مرتبات شهر يناير 2025.. تفصلنا أيام قليلة، ويبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة، وذلك وفقاً لجدول مواعيد صرف الرواتب، التي أعلنت عنه وزارة المالية.

مرتبات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مرتبات شهر يناير
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ الموظفين، العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية يوم 22 يناير 2025، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 26 يناير 2025 المقبل.

مرتبات شهر يناير 2025
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

وتصرف مرتبات شهر يناير 2025، يوم 22 يناير للعاملين في هيئات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

مرتبات شهر يناير 2025
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

مرتبات يناير 2025

كما تصرف مرتبات يناير 2025، يوم 23 يناير للعاملين في هيئات ووزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
صرف المرتبات

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

وتتواجد أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025، وهم كالآتي: «فروع البنوك المختلفة، البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي ATM».

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
صرف مرتبات

قيمة مرتبات شهر يناير 2025

- يحصل موظفي الدرجة الأولى على 8200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- يحصل موظفي الدرجة الثالثة على 7500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- يحصل موظفي الدرجة العالية على 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- يحصل موظفي الدرجة الخامسة على 6500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- يحصل موظفي الدرجة الرابعة على 7000 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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