ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أول رد من آرون بوبيندزا على بيان رابيد بوخاريست - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول رد من آرون بوبيندزا على بيان رابيد بوخاريست - أخبار كلمتك

أول رد من آرون بوبيندزا على بيان رابيد بوخاريست - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:25 مساءً - أصدر اليوم نادي رابيد بوخارست الروماني بيانا رسميا ينتقد خلاله سلوك وتصرفات الجابوني آرون بوبيندزا لاعب الفريق والمنضم لصفوف الفريق في الصيف الماضي. 

ورد اللاعب الجابوني على بيان نادي رابيد بوخاريست عبر ستوري نشره علي حسابه الرسمي علي انستجرام قائلا: "لا تصدقوا أي خبر عني إنهم يحاولون تشويه صورتي ولكل قصة جانبان". 

بيان رابيد بوخاريست بشان آرون بوبيندزا 

وقال نادي رابيد بوخاريست في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما يفعله آرون بوبيندزا لا مكان له في نادينا، اللاعب رفض السفر إلى المعسكر مع الفريق".

وأضاف: "لقد أبلغ اللاعب لاعبين وموظفين بهذا القرار، ولكن من الواضح أنه يجب علينا معاقبته".

وواصل: "رابيد دائمًا ما يدفع مستحقات اللاعبين وأقساط العمل والإيجار وغيرها من الأشياء المتواجدة في العقد، نعم، التأخير الوحيد، كان مكافأة القسط، التي كانت مستحقة في ديسمبر، وتم دفعها هذا الشهر، بالكاد تجاوزنا منتصف يناير، لذلك تأخير لا يستحق حتى الذكر".

وزاد: "سلوكه في هذه الحالة غير مقبول وهو لا يلتزم بالضوابط الداخلية التي يعرفها جميع اللاعبين".

وأكد الفريق في بيانه علي توقيع عقوبات علي اللاعب طبقا للوائح وستكون صارمة وفقا لما ذكره النادي أن علي أي شخص يتواجد في رابيد عليه أن يتعامل مع النادي وزملائه باحترام ويبدي احترافية".

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أرون بوبيندزا في فيفا 

وكان نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم رابيد بوخارست الروماني.

وكتب عمرو أدهم عبر صفحته الرسمية على X:" تم تقديم شكوي ضد اللاعب ارون بوبيندزا رسميا وتلقي النادي الاخطار بالاستلام الرسمي من فيفا".

وفي الصيف الماضي، كان الزمالك أتم الاتفاق مع  ارون بوبيندزا لضمه وبالفعل وصلت البطاقة الدولية لنادي الزمالك قبل أن يتراجع اللاعب ويتعاقد مع رابيد بوخارست الروماني، ليقرر الزمالك تقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

صلاح يتصدر وهالاند يطارده، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 21 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق