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الدوري السعودي، الخليج يتقدم على العروبة بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، الخليج يتقدم على العروبة بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الخليج يتقدم على العروبة بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:20 مساءً -  تقدم فريق الخليج، المحترف في صفوفه المصري محمد شريف، على نظيره فريق العروبة بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي. 

وتقدم الخليج بالهدف الأول عن طريق عبدالله السالم في الدقيقة 22، بينما أضاف مارتينيز الهدف الثاني بالدقيقة 32. 

التشكيل الرسمي لفريق الخليج ضد العروبة

ترتيب العروبة والخليج قبل المباراة في دوري روشن السعودي

 وقبل انطلاق المباراة، يحتل فريق الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، وتعادلين، و6 هزائم، بينما يتواجد فريق العروبة في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، حققها من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، و9 هزائم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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