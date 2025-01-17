"البترول" تعلن انتهاء حفر بئر نفرتاري شمال مراقيا - أخبار كلمتك

"البترول" تعلن انتهاء حفر بئر نفرتاري شمال مراقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - الحزن يملأ الوجوه.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان الراحل فكري صادق (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - الحزن يملأ الوجوه.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان الراحل فكري صادق (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة الإخبارية: الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة الإخبارية: الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

أول هجوم لـ الحوثي على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أول هجوم لـ الحوثي على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية - أخبار كلمتك

بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية - أخبار كلمتك

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا - أخبار كلمتك

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:15 مساءً -  أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ودجوليبا المالي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي نادي دجوليبا اللون الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر كاملا.

 

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

 ويستضيف فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء غد السبت، باستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

وتنقل مباراة بيراميدز ودجوليبا علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.

 

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

 ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

 

ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التأهل لربع النهائي

بيراميدز  10 نقاط.

الترجي  7 نقاط.

ساجرادا  5 نقاط. 

دجوليبا 2 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مدرب الإسماعيلي السابق يروي شهادته عن بداية صلاح: لم أتوقع أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق