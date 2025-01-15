بعد الفوز أمام الجونة، كولر يدخل نادي الـ100 انتصار مع الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:10 مساءً - الدوري المصري، حقق النادي الأهلي فوزا هاما على نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الانتصار وصل مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي للفوز رقم 100 خلال مشواره التدريبي رفقة المارد الأحمر، حيث قاد الفريق في 143 مباراة حقق الفوز في 100 مباراة، وخسر في 16 وتعادل في 27 لقاء.

مباراة الأهلي والجونة

وباغت لاعبو الجونة النادي الأهلي مبكرا، بفرصة هدف في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أوجو صامويل ولكن أبعدها ببراعة مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي والجونة

بعدها سيطر النادي الأهلي على مجريات الأمور، دون خطورة حقيقية على المرمى، ليخيم التعادل السلبي على أول 20 دقيقة.

وفي الدقيقة 18، نفذ محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء بكرة عرضية انتهت بتسديدة رأسية من رامي ربيعة مرت بعيدة عن المرمى.

مباراة الأهلي والجونة

فيما رد الجونة بتسديدة في الدقيقة 20 عن طريق علي الزاهدي ولكن أمسكها مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي والجونة

بينما أهدر الأهلي في 24 أخطر فرصة عن طريق حسين الشحات، بعد تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتطمت برضا صلاح وخرجت إلى رمية تماس.

مباراة الأهلي والجونة

وفي الدقيقة 39، أطلق محمد مجدي أفشة تصويبة قوية أخرجها ببراعة حارس الجونة.

مباراة الأهلي والجونة

وفي الدقيقة 40، أهدر أفشة أخطر فرص المباراة بعد عرضية أرضية من حسين الشحات قابلها أفشة بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات، إلا أنه أطاح بها عاليا بغرابة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي والجونة

مع بداية الشوط الثاني، ضغط النادي الأهلي بكل صفوفه وأهدر فرصة بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء من أفشة ولكن أبعدها ببراعة حارس الجونة.

وشهدت الدقيقة 49 فرصة أخرى للأهلي، بعد ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليسرى نفذها حسين الشحات بتمريرة قصيرة انتهت بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من محمد هاني أبعدها محمد علاء حارس الجونة ببراعة.

كما شهدت الدقيقة 54، ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليسرى نفذها محمد مجدي أفشة بكرة عرضية انتهت بإبعاد من محمد علاء إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 62، أحرز إمام عاشور هدف الأهلي الأول جاء الهدف بعد تمريرة بينية من محمد مجدي أفشة، لينفرد إمام بالمرمى ويسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 88، أنقذ كريم نيدفيد لاعب الأهلي فريقه من هدف محقق بعد ما ابعد كرة رأسية من لاعب الجونة من على خط المرمى.

بعدها شن إمام عاشور هجمة مرتدة خطيرة وراوغ لاعبين من الجونة ليمرر إلى عمر الساعي الذي راوغ حارس مرمى الجونة، إلا أنه سدد الكرة بغرابة في العارضة أمام المرمى الخالي من حارسه.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز إمام عاشور الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من كريم الدبيس قابلها عاشور بتسديدة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي ويوسف أيمن وأكرم توفيق وعمرو السولية وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

تشكيل الجونة أمام الأهلي

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة

أدار مباراة الأهلي والجونة طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: محمد الحنفي.

حكم مساعد أول: ماجد المليجي

حكم مساعد ثان: سيد نافع.

حكم رابع وليد عبدالرازق.

وتولى مصطفى الشهدي إدارة مباراة الأهلي والجونة كحكم لتقنية الفيديو "فار"، ويعاونه محمد عزازي.

ترتيب الفريقين في الدوري

بتلك النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطة عن بيراميدز الوصيف برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

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