الدوري السعودي، الاتفاق يفوز على ضمك بثلاثية نظيفة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 07:50 مساءً - الدوري السعودي، فاز الاتفاق على ضمك السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة الرياضية.

سجل ثلاثية فوز الاتفاق اللاعب موسى ديمبلي في الدقيقتين 22 و45، وفيتينيو في الدقيقة 83.

غياب طارق حامد عن صفوف ضمك

وكان أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهد تشكيل ضمك أمام الاتفاق غياب طارق حامد، لعدم الجاهزية الفنية بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

تشكيل ضمك أمام الاتفاق

تشكيل الإتفاق أمام ضمك

وأعلن الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، في الدوري السعودي.. وجاء كالتالي

«ماريك روداك، محمد عبدالرحمن، جاك هندري، عبدالله مادو، مدالله العليان، عبدالإله المالكي، فينالدوم، فيتينيو، ديماراي غراي، موسى ديمبيلي، عبدالله رديف».

ترتيب الفريق فب الدوري السعودي

بهذه النتيجة رفع الإتفاق السعودي رصيده إلى 18 نقطة في المركز ال11، بخمس إنتصارات وثلاث تعادلات و7 هزائم، وله 16 هدف وعليه 23 هدف سكنت شباكه

في المقابل، تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز العاشر، بخمس انتصارات وثلاث تعادلات و7 هزائم، وله 22 هدف وعليه 26 هدف

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