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نوتنجهام فورست بالقوة الضاربة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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نوتنجهام فورست بالقوة الضاربة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

نوتنجهام فورست بالقوة الضاربة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:25 مساءً - أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لـ نوتينجهام فورست تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ليفربول على ملعب “سيتي جراوند” مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل نوتينجهام فورست أمام ليفربول 

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست


تنطلق مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 


تذاع مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي  عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويمتلك نادي ليفربول 46 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويعد نوتينجهام فورست الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على ليفربول، في موسم الدوري الإنجليزي الحالي، وفاز نوتينجهام فورست على ليفربول، في ملعب "الأنفيلد" بهدف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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