أبرزها صدام آرسنال وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:15 صباحاً - الدوري الانجليزي، يعود قطار الدوري الانجليزي الممتاز للانطلاق مرة أخرى غدًا الثلاثاء بمواجهات الجولة الـ 21.

وتقام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والتي ستشهد منافسات قوية.

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي

الثلاثاء 14 يناير

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً

وست هام ضد فولهام - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

نوتينغهام فورست ضد ليفربول - 10 مساءً

الأربعاء 15 يناير

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً

الخميس 16 يناير

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

1- ليفربول 46 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- نوتينغهام فورست 40 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشستر سيتي 34 نقطة

7- بورنموث 33 نقطة

8- أستون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- برينتفورد 27 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

13- مانشستر يونايتد 23 نقطة

14- وست هام يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط.

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