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الدوري الإيطالي، التعادل السلبي يسيطر علي الشوط الأول من مباراة روما وبولونيا - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، التعادل السلبي يسيطر علي الشوط الأول من مباراة روما وبولونيا - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، التعادل السلبي يسيطر علي الشوط الأول من مباراة روما وبولونيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 08:20 مساءً - تعادل فريق روما مع نظيره بولونيا سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع بينهم  مساء اليوم الأحد، على ملعب “ريناتو دال آرا” ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي

تشكيل روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني، هوملز، نديمبا ندياكا

خط الوسط: سايليمايكرز، كوني، باريديس، أنجيلينو، بيليجريني 

خط الهجوم: ديبالا، دوبفيك

تشكيل بولونيا ضد روما في الدوري الإيطالي

حارسة المرمى: سكوبوفسكي

خط الدفاع: بوش، بويكاما، لوكومي، ميراندا

خط الوسط: مورو، فريولر، أوديغارد

خط الهجوم: ندويو، كاسترو، كارلسون

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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