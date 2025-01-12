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بتصفيات كأس العالم، منتخب مصر للناشئات يخسر أمام الكاميرون بخماسية نظيفة - أخبار كلمتك

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بتصفيات كأس العالم، منتخب مصر للناشئات يخسر أمام الكاميرون بخماسية نظيفة - أخبار كلمتك

بتصفيات كأس العالم، منتخب مصر للناشئات يخسر أمام الكاميرون بخماسية نظيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 08:20 مساءً - منتخب مصر، خسر منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام نظيره الكاميروني، بخماسية نظيفة،  على استاد الدفاع الجوى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها المغرب.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين منتخبي مصر والكاميرون يوم 18 يناير الجاري بالكاميرون.

تشكيل منتخب مصر للناشئات أمام الكاميرون

قائمة منتخب الناشئات 

واختار المدير الفني للمنتخب 24 لاعبة للمباراة هن، كنزي محمد جمال، كابر سعيد، مليكة الخولي في حراسة المرمى، ريهام على سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجة فتحي، كارما عودة، حنين زكى، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلي عثمان، جودى الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزى مجدى، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس، لوچين مدحت ريان.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب الكاميرون بالقميص والشورت الأخضر والجوارب الصفراء.

أيمن حافظ يطير إلى الكاميرون

حضر الاجتماع أيمن حافظ عضو إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم وشريف عبد العزيز وعمرو سلمان من العلاقات العامة، ومن المقرر أن يطير أيمن حافظ خلال الساعات المقبلة إلى الكاميرون للترتيب لمباراة العودة المحدد لها يوم 18 يناير الجاري.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات مصطفى منير المدير الفني، نشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، ديمة محمد ادارى،عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا،رنيم القاضي للعلاج الطبيعي،حنان حامد أخصائي تأهيل، وحسنى نصر مسؤول المهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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