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موعد مران الأهلي الرئيسي في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

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موعد مران الأهلي الرئيسي في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

موعد مران الأهلي الرئيسي في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:11 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي، غدا الجمعة، بدولة كوت ديفوار استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي الفريق مرانه الرئيسي في أبيدجان الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفسه موعد مباراة الفريق مع منافسه الإيفواري بعد غد السبت.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد غادرت مطار القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ استعدادًا لخوض مباراة ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.‏

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار 

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي وستاد أبيدجان يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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