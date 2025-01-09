الكشف عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:40 مساءً - كشف الحساب الرسمي لكأس خادم الحرمين الشريفين عن مواعيد مباراتي دور نصف نهائي الكأس بعد اكتمال فرق نصف النهائي.

مواعيد مباراتي كأس خادم الحرمين الشريفين

وتقام المباريات يومي 1 و2 أبريل المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.



وكانت منافسات دور ربع النهائي قد أسفرت عن تأهل الاتحاد على حساب الهلال، بجانب تأهل القادسية على حساب التعاون وكذلك تأهل الرائد على حساب نظيره الجبلين، فيما تأهل الشباب على حساب نظيره الفيحاء.

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