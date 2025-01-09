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بعد مرور 30 دقيقة، الزمالك يتقدم على أبو قير للأسمدة بهدف - أخبار كلمتك

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بعد مرور 30 دقيقة، الزمالك يتقدم على أبو قير للأسمدة بهدف - أخبار كلمتك

بعد مرور 30 دقيقة، الزمالك يتقدم على أبو قير للأسمدة بهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:25 مساءً -  تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مرور نصف ساعة من عمر لقائه أمام أبو قير للأسمدة، بالهدف الأول في المباراة المقامة الآن على استاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. 

أحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها، وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0.

وشهد ستاد القاهرة الدولي أجواءً مشتعلة قبل انطلاق المباراة، وذلك بعد أن وجد عمال المهمات بغرف ملابس نادي الزمالك أن هناك مياه تم رشها على مقاعد البدلاء الخاصة بالفريق الأبيض مما جعل العمال يقومون برش ملح حول مقاعد البدلاء وفي جميع أركان استاد القاهرة خوفًا من وجود ما أسموه بـ"أعمال سحر" من الفريق المنافس حسب وصفهم.  

 

ولم يكتف المسئولون عن الزمالك بذلك بل أكدوا أنهم سيحررون محضر بالواقعة في قسم مدينة نصر لإثبات الحالة. 

وصعد فريق أبو قير للأسمدة لمواجهة اليوم بعد تحقيق الفوز على بلدية المحلة في الدور التمهيدي من كأس مصر، ليضرب موعدا مع الزمالك الطامح لتعويض إخفاق النسخ الأخيرة في الكأس بعدما ودع الموسم الماضي من دور الـ16 بالخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح وفي النسخة السابقة لها خسر في المباراة النهائية ضد الأهلي بهدفين دون رد، وهي المواجهة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

 

ويخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل الأساسي خوفا من مفاجآت كأس مصر كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

 

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

 

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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