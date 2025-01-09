محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:25 مساءً - كشفت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول على رأس المرشحين، لحصد جائزة لاعب الشهر في البريميرليج من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشهر كل من:

فيما أثار محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التكهنات بشأن اقتراب رحيله عن الريدز والانتقال إلى الدوري الإسباني، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

وكفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى أن محمد صلاح بدأ يتعلم اللغة الإسبانية، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية انتقاله من ليفربول لأحد أندية الدوري الإسباني "الليجا".

وفي حديثه إلى قناة "TNT Sports" بحسب ما نشرت "إكسبريس"، رد صلاح على شائعات الانتقال لإسبانيا، قائلا: "أنا فقط أتعلم اللغة قليلًا، ويمكنني أن أقول أشياء مثل، كيف حالك؟ لكن هذا لا يعني أنني أفكر في العيش في إسبانيا".

فيما كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، ليحل محل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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