نادي النجوم يصدم الإسماعيلي بشأن فتح باب القيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:09 مساءً - رد نادي النجوم في بيان رسمي على الأنباء المتداولة بشأن فتح باب القيد للنادي الإسماعيلي في الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكد نادي النجوم في بيانه أن النزاع القانوني بين نادي النجوم والنادي الإسماعيلي والخاص بتنفيذ حُكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لصالح نادي النجوم والصادر بتاريخ 21 فبراير 2020، وبالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم الذي يُلزم النادي الإسماعيلي بتنفيذ هذا الحُكم واعتماد الاتحاد المصري لكرة القدم لهذا القرار بتاريخ 28 ديسمبر 2024.. فهذا القرار مُلزم وغير خاضع لأي طعن عليه ولا يوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.



وذكر بيان النجوم:"تابعنا من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إن بعض المسئولين بنادي الإسماعيلي يزعمون بأن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بفتح القيد للنادي الإسماعيلي بالفترة الحالية للقيد الشتوي يناير2025 بما يخالف الحقيقة واللوائح والقوانين ويثير البلبلة لدى جماهير كرة القدم بهذا الإدعاء المنافي للحقيقة".

وواصل: "ندعو النادي الإسماعيلي لإتخاذ الإجراءات الطبيعية والسليمة لإنهاء النزاع بدون اللجوء لمثل هذه الأساليب غير القانونية، كما ندعو المسئولين بالإتحاد المصري لكرة القدم بالتصدي لمثل هذه الإدعاءات المثيرة للجدل والتأكيد على ما جاء بالقرار الصادر عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2024 حتى لا يكون هناك أي فرصة أخرى تدعو الى الإضرار بمصالح نادي النجوم الذي عانى ومازال يعاني من آثار عدم تنفيذ الحُكم وإنكار العدالة بشكل واضح طوال الفترة السابقة تجاه نادي النجوم".

صفقة انتقال إبراهيم حسن

وكان محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أعلن في أكتوبر الماضي حجب رخصة مشاركة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل، بسبب مستحقات متأخرة لصالح ناديه في صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الدراويش السابق إلى الزمالك.

وقال محمد الطويلة، في بيان رسمي تم نشره على حساب نادي النجوم في فيسبوك:" تم إخطار الإسماعيلي بعدم حصوله على الرخصة الرسمية لخوض منافسات الدوري المصري عبر منصة معتمدة من الاتحاد الأفريقي "كاف".

وأضاف الطويلة: "إجمالي المديونية المستحقة على الإسماعيلي لصالح نادي النجوم يصل لنحو 76 مليون جنيه، ويتعين على النادي الإسماعيلي سداد هذا المبلغ أو التوصل لاتفاق تسوية وجدولة المديونية".

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