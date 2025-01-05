الرياضة - 03:51 - إحالة مطرب المهرجانات حمو بيكا للمحاكمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 03:51 مساءً - أمرت جهات التحقيق المختصة، بإحالة مطرب المهرجانات حمو بيكا للمحاكمة، على خليفة اتهامه بحيازة سلاح أبيض.

كانت جهات التحقيق المختصة، قررت حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا شهرين، وذلك بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

في وقت سابق، كانت قد ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا لهروبه من تنفيذ أحكام، وكان بحوزته سلاح أبيض أثناء ضبطه في منطقة الزمالك.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بهروب حمو بيكا من تنفيذ أحكام قضائية وتواجده بمنطقة الزمالك بدائرة قسم قصر النيل.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان تواجده وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.