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تشكيل مباراة إنبي ضد حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة إنبي ضد حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة إنبي ضد حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:20 مساءً - أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل فريقه لخوض مباراة حرس الحدود، التي تقام مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تشكيل إنبي لمباراة حرس الحدود

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع:  محمد حامد - أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط:أحمد خالد – مودي ناصر – مصطفى شكشك – علي فوزي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، البدلاء: رضا السيد وأحمد أوفا ومحمد حتحوت ومحمد وسام وفتحى السيد وأحمد العجوز وصلاح زايد وتيندرى مونوفو ومحمد سمير "مواليد 2006".

تشكيل حرس الحدود أمام إنبي

كما كشف محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن التشكيل الرسمي المقرر أن يواجه به نظيره إنبي.

وجاء تشكيل حرس الحدود كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أحمد سيحا.

خط الدفاع: عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – محمد أشرف روقا – محمد الدغيمي.

خط الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح – محمد مصطفى.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة اليوم بين إنبي وحرس الحدود، مع الفائز من مباراة الإسماعيلي وطنطا، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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