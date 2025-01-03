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أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد اهتمام الزمالك باللاعب - أخبار كلمتك

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أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد اهتمام الزمالك باللاعب - أخبار كلمتك

أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد اهتمام الزمالك باللاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:50 مساءً -  وضع نادي الزمالك اللاعب أحمد ربيع متوسط ميدان فريق البنك الأهلي، ضمن اهتمامات الأبيض لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 

وفي السطور التالية نعرض أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد وجود اهتمام من الزمالك بضمه. 

أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي 

ويبلغ أحمد ربيع من العمر 23 عاما، حيث أنه من مواليد 2003، ويلعب في مركز الوسط الدفاعي. 

وخاض ربيع 4 مباريات مع البنك الأهلي في الموسم الحالي بواقع 304 دقائق لم يسجل أو يصنع وتلقى بطاقة صفراء. 

وفي الموسم الماضي شارك اللاعب في 11 مباراة بجميع البطولات بواقع 433 دقيقة فقط ولم يسجل أو يصنع أيضا. 

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فيما يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي 

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت فإن الزمالك والمصري تواجها في 113 مباريات في جميع البطولات. 

واستطاع الزمالك الفوز في 61 مباراة فيما فاز المصري البورسعيدي 25 مباراة وحسم التعادل 27 مباراة. 

وسجل لاعبو الزمالك 160 هدفًا، فيما سجل لاعبو المصري 87 هدفًا.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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