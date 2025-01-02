الرياضة - 09:01 - حدث وأنت نائم| براءة قاتلة طفلها بالشرقية.. والكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:01 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها إحالة الإعلامية داليا فؤاد إلى محكمة الجنايات بسبب قضية مخدر اغتصاب الفتيات، والنيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي، والنقض تؤيد براءة «سيدة الشرقية» قاتلة طفلها، وغيرها من القضايا التي سنعرضها في هذا التقرير.

النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

أعلنت النيابة العامة نتائج تحقيقاتها وتوصياتها بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز.

وقالت في بيان لها، إنها أجرت طيلة الفترة المنصرمة تحقيقات موسعة بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، محمد شوقي عبد العزيز لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، استمعت خلالها لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ الرياضي وأعضاء أجهزتهم الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة.

كما استعمت أيضًا إلى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.

وقد خلُصت التحقيقات المجراه إلى أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما، حيث أسفرت التحقيقات أن اللاعب أحمد السيد رفعت، توفى بتاريخ 6/7/2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11/3/2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز، بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري. وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

هذا، وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وقد أصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.

كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي عبد العزيز، توفى بتاريخ 19/11/ 2024 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13/11/2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفى توقيتٍ لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته برعايتها المركزة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة.

رغم اعترافها بالقتل.. النقض تؤيد براءة «سيدة الشرقية» قاتلة طفلها

رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار على فرجاني، نائب رئيس المحكمة، الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق ببراءة «هناء. م» المتهمة بقتل طفلها عمدًا مع سبق الإصرار، وإيداعها إحدى المصحات النفسية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «سيدة الشرقية».

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، ببراءة «سيدة الشرقية» المتهمة بقتل ابنها الصغير وتقطيع جثمانه، كما قررت إيداعها مستشفى الأمراض العقلية.

وكشف تقرير اللجنة الخماسية المكونة من كبار أساتذة الطب النفسي بجامعتَى الزقازيق والمنصورة من مناظرة المتهمة ومراجعة ما أُجري لها من فحوصات والاطلاع على ملف القضية ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم، أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، كما اتضح وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهى فاقدة للإدراك والإرادة، ولذلك فهي تُعتبر غير مسئولة عن فعلها الإجرامي.

وأقرت سيدة الشرقية أمام جهات التحقيق بأنها انفصلت عن زوجها بسبب كثرة الخلافات بينهما وسوء معاملته لها ولطفلهما.. مضيفة «قعدت أفكر بحل لكي أخلص ابني من اللي بيحصل، وبعد فترة من التفكير.. قررت إني هقتله، فضربته بالخشبة 3 ضربات على رأسه.. وهو وقع على الأرض.. وكان لسه فيه الروح.. فقمت جايبة السكينة ودبحته.. وقعدت حوالي ساعتين أو أكثر أقطع فيه».

قضية مخدر اغتصاب الفتيات.. إحالة الإعلامية داليا فؤاد إلى محكمة الجنايات

أحالت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الإعلامية داليا فؤاد، وشخص آخر (أجنبي)، في واقعة ضبطهما وبحوزتهما 180 لترًا من الإعلامية داليا فؤاد من مخدر اغتصاب الفتيات إلى محكمة الجنايات العاجلة.

وكانت معلومات وتحريات قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية (يحمل جنسية دولة أجنبية)، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالإتجار في مخدر الـ«GHP» المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات، عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول، ثم شحنه لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه داخل البلاد في عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه في عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 180 لترًا من مخدر اغتصاب الفتيات GHP، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما تم تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها معلومات جنائية (الإعلامية داليا فؤاد)، لترويجها المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها على كمية من مادة GHP المخدرة، عدد من الأقراص المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 145 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالعرض على النيابة العامة أنكرت الإعلامية داليا فؤاد، الاتهامات الموجهة إليها، قائلةً: «معرفش حاجة عن المخدرات دي»، مشيرة إلى أن المخدرات المضبوطة داخل مسكنها لا تخصها، وأنها استأجرت الفيلا منذ 6 أشهر بمقابل شهري قدره 17 ألف جنيه، وطالبت بإخلاء سبيلها، مؤكدة «أنا سايبة بنتي الصغيرة مع جدتها.. عايزة أروح أشوف بنتي».

في ليلة رأس السنة.. تسمم أسرة كاملة بطريق كفر طهرمس

أصيبت أسرة كاملة بحالات تسمم غذائي داخل منزلهم بجوار مدرسة الكرنك بطريق كفر طهرمس غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا مفاده ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتسمم أسرة كاملة داخل منزلهم بجوار مدرسة الكرنك، بطريق كفر طهرمس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تناول أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلة وجبة طعام فاسدة، وشعروا بعدها بحالة إعياء شديدة نقلوا على إثرها إلى المستشفى للعلاج جراء تعرضهم لحالة تسمم غذائي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

خلاف أسري.. حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بالحدائق

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة الحدائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

تبلَّغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته، مصابة بجرح طعني في الرقبة، تم نقلها للمستشفى المشار إليه، بسبب خلافات زوجية بينهما تعدى خلالها عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما أدى لإصابتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.