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الرياضة - 09:16 - بكري: نجل القرضاوي ذهب إلى أشقائه الإرهابيين بسوريا وتوعد مصر والسعودية والإمارات.. وأتمنى تسليمه للقاهرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - بكري: نجل القرضاوي ذهب إلى أشقائه الإرهابيين بسوريا وتوعد مصر والسعودية والإمارات.. وأتمنى تسليمه للقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - بكري: نجل القرضاوي ذهب إلى أشقائه الإرهابيين بسوريا وتوعد مصر والسعودية والإمارات.. وأتمنى تسليمه للقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - علق الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إلقاء السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن نجل يوسف القرضاوي، عقب عودته من سوريا.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: أتمنى على السلطات اللبنانية ألا تتردد في تسليم المجرم الإرهابي عبد الرحمن القرضاوي إلى السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية سابقة ضد هذا المجرم، الذي ذهب إلي أشقائه الإرهابيين في سوريا، وراح يتوعد مصر والسعودية والإمارات من ساحة المسجد الأموي.

وأضاف: أتمنى أن نرى هذا الخائن خلف الجدران، ليلقي جزاءه جراء جرائمه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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