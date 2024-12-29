الرياضة - 09:16 - بكري: نجل القرضاوي ذهب إلى أشقائه الإرهابيين بسوريا وتوعد مصر والسعودية والإمارات.. وأتمنى تسليمه للقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - علق الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إلقاء السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن نجل يوسف القرضاوي، عقب عودته من سوريا.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: أتمنى على السلطات اللبنانية ألا تتردد في تسليم المجرم الإرهابي عبد الرحمن القرضاوي إلى السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية سابقة ضد هذا المجرم، الذي ذهب إلي أشقائه الإرهابيين في سوريا، وراح يتوعد مصر والسعودية والإمارات من ساحة المسجد الأموي.

وأضاف: أتمنى أن نرى هذا الخائن خلف الجدران، ليلقي جزاءه جراء جرائمه.