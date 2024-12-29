الرياضة - 09:16 - «بناء على رغبته».. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل عزاء زوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - كشفت الفنانة نشوى مصطفى، تفاصيل عزاء زوجها الراحل محمد عماد، الذي توفى صباح أمس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عزاء زوج نشوى مصطفى

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى، منشور، قالت فيه: «شكر اللّٰه سعيكم ولا اراكم مكروه فى عزيز لديكم باشكركم جميعاً على وقفتكم جنبى وجنب ولادى فى مصيبتنا».

وأضافت: «إنا للّه وإنا اليه راجعون، اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناء على رغبة نور عينيه زوجى وشريك عمرى وابو ولادى، ادعو له بالرحمة والمغفرة».

وفاة زوج نشوى مصطفى

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى، وفاة زوجها محمد عماد، عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك»، دون الكشف عن تفاصيل أو أسباب الوفاة.

وقالت: «اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى، تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، ابوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، اللّه يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب».

جنازة زوج نشوى مصطفى

وشيعت صلاة جنازة زوج نشوى مصطفى، من مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الضهر.

وظهرت نشوى أثناء مراسم جنازة زوجها، في حالة انهيار وبكاء شديد، مسيطر عليها حالة من الحزن، حتى أنها لم تستطع السير بمفردها، وكان هناك من يساندها في خطواتها.

من هو زوج نشوى مصطفى؟

ويدعى زوج نشوى مصطفى، محمد عماد، وكان يعمل رجل أعمال، وكان يفضل الابتعاد عن الأضواء والشهرة، وتم خطبته من الفنانة عن طريق «صالونات»، وقد تزوجا في عام 1993، ليستمر الزواج بينهما لمدة 30 عامًا، وأنجبا طفلين «عبد الرحمن ومريم».