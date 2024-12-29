الرياضة - 08:56 - 5 جنيهات للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - شهد سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3912.75 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3201.5 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14نحو 2490 جنيها للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 نحو 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجلسعر الذهب عيار 9 نحو 1600.75 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 29880 جنيها للبيع، 29720 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر الذهب عالميا نحو 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4268 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3735 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3201 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 29880 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2622 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.