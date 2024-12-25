الرياضة - 09:11 - مصرع شقي خطر وضبط عنصرين عقب تبادل إطلاق النار مع الأمن بالمنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:11 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بقيام 3 أشخاص مجهولين يستلقون مركبة «توك توك» بإطلاق أعيرة نارية تجاه عامل مما أدى إلى مصرعه لوجود خلافات مالية بينهم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 عناصر إجرامية يتزعمهم شقى خطر سبق إتهامهم فى عدد من الجنايات "سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، إستعمال قوة، حريق عمد ".

تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وتم ضبط إثنين منهم وبحوزتهما بندقية آلية، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة، وقام الثالث بإختطاف أحد المواطنين لمحاولة الهرب إلى منطقة جبلية بسمالوط بالمنيا، حيث تم تتبعه وأسفر تبادله إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وتحرير المواطن المخُتطف، وضُبط بحوزته بندقية آلية - 4خزينة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.