الكشف عن طبيعة إصابة ساكا ومدة غيابه عن مباريات آرسنال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال، سيفقد جهود نجمه بوكايو ساكا، بسبب تعرضه للإصابة، خلال مواجهة كريستال بالاس في البريميرليج، السبت الماضي.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز"، فمن المتوقع غياب ساكا لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، بعد إصابته في العضلة الخلفية اليمنى، خلال فوز آرسنال 5-1 على كريستال بالاس.

وبدا ساكا، متعبًا بشكل واضح، وكان بحاجة إلى عكازات عند مغادرة ملعب سيلهورست بارك، بعدما أشار إلى ضرورة استبداله في الدقيقة 24.



وتأتي هذه الإصابة، في وقت صعب بالنسبة لنادي آرسنال، حيث ينتظر الفريق، جدول مباريات مرهق يتضمن 10 مباريات في جميع المسابقات قبل نهاية يناير.

وسيغيب ساكا بذلك عن مواجهة الدوري الإنجليزي ضد إبسويتش تاون، يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى مباريات بارزة ضد توتنهام وأستون فيلا في البريميرليج.

كما سيغيب عن مباراتين في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والمباراة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة ضد نيوكاسل، ومواجهة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.