طاهر محمد طاهر يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً - واصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران اليوم من أجل دراسة فريق المصري استعدادًا لمواجهة الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

ويخضع رضا سليم لاعب الأهلي للفحص الطبي على مستوي الركبة اليوم على هامش مران الفريق من اجل الوقوف على مدى حاجته من عدمها الى اجراء اشعة بعد اصابته امس امام شباب بلوزداد الجزائري فى المباراة التى غادرها اللاعب من شوطها الاول.

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد امس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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