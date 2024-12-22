الرياضة - 01:01 - اليوم الـ443 للعدوان.. ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 45259 فلسطينيا وإصابة 107627 آخرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - أكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العداون الإسرائيلي في قطاع غزة لـ 45259 شهيدًا أغلبيتهم أطفال ونساء، وإصابة 107627 آخرين، منذ 7 أكتوبر 2024.

وأضافت المصادر في التقرير اليومي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت نحو 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 32 فلسطينيا، و54 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت المصادر الطبية، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني مازالت تواجهه الكثير من الصعوبات لتوصلها إلى أماكن الضحايا المتواجدين تحت الركام وفي الطرقات.

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ443 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 54 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.