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الرياضة - 11:34 - بوتين: المخاطر تتزايد بشأن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:34 - بوتين: المخاطر تتزايد بشأن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:34 - بوتين: المخاطر تتزايد بشأن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ المخاطر تتزايد بشأن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة ولكن لا داعي لإثارة الذعر.

وقال بوتين، إن روسيا لمواجهة أي تحد والبحث عن حلول وسط ولكن ليس على حساب مصالحها.

وأضاف أنه يمكن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة إذا كانت هناك رغبة حقيقية، مشددا على أن موسكو مستعدة لبناء علاقات مع دول أخرى على أساس مصالحها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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