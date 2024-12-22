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الرياضة - 09:14 - الجيش الأمريكي يشن غارات جوية دقيقة على مواقع للحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:14 - الجيش الأمريكي يشن غارات جوية دقيقة على مواقع للحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - الجيش الأمريكي يشن غارات جوية دقيقة على مواقع للحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - نفذت القوات التابعة للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم غارات جوية دقيقة على مخزن صواريخ ومنشأة قيادة وتحكم تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر منصة إكس، اليوم الأحد، إن هذه العملية استهدفت إضعاف وتعطيل أنشطة الحوثيين، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

كما أعلنت القيادة عن إسقاط عدة طائرات مسيّرة هجومية وصاروخ كروز مضاد للسفن أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر خلال العملية.

وشاركت في الهجوم وحدات من القوات الجوية والبحرية الأمريكية، بما في ذلك طائرات من طراز إف-إيه-18، في إطار التزام القيادة المركزية بحماية الأفراد الأمريكيين وحلفائهم والشحن الدولي في المنطقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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