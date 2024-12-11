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هاني أبو ريدة عن قرارات لجنة الانضباط: لم أر شيئا حتى الآن وحال صدور قرارات سنعلنها مباشرة - أخبار كلمتك

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هاني أبو ريدة عن قرارات لجنة الانضباط: لم أر شيئا حتى الآن وحال صدور قرارات سنعلنها مباشرة - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة عن قرارات لجنة الانضباط: لم أر شيئا حتى الآن وحال صدور قرارات سنعلنها مباشرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:19 صباحاً - أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيجتمع مع جميع الأندية في جميع الدرجات خلال الفترة المقبلة.

وقال أبوريدة، في تصريحات تليفزيونية: ”أشكر الجمعية العمومية والأشخاص التي تواجدت، وربنا يعينا في الفترة المقبلة والأهم تنفيذ ما ذكرناه في المؤتمر الصحفي على أرض الواقع".

مجلس هاني أبو ريدة، كلمتك

تنظيم البيت من الداخل

وتابع:" هناك عمل كثير الفترة المقبلة، وسنجتمع والأهم لنا هو تنظيم البيت من الداخل وبداية مشروع جديد للمنتخبات الوطنية، ودعم الجماهير ودعم الإعلام".

وأكمل:" سنجتمع خلال الفترة المقبلة مع جميع الأندية في جميع الدرجات".

 

إعلان قرارات الانضباط بشكل فوري

وعن قرارات لجنة الانضباط قال: لم أر شيء حتى الآن، ومجرد رؤية الأوراق وفي حال وجود أي قرارات انضباطية سنعلنها بشكل مباشر ولا توجد مشكلة في ذلك".

 

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

 وتضم القائمة كلًا من هانى أبوريدة رئيسًا لاتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائبًا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبو العينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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