أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا - أخبار كلمتك

أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا - أخبار كلمتك

سعر ومواصفات هاتف انفينكس Infinix Hot 50 في مصر - أخبار كلمتك

سعر ومواصفات هاتف انفينكس Infinix Hot 50 في مصر - أخبار كلمتك

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة - أخبار كلمتك

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: الطلاب الأفارقة يمثلون 44% من الوافدين بالجامعات - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: الطلاب الأفارقة يمثلون 44% من الوافدين بالجامعات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مشروع البطل الأوليمبي (فيديو) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مشروع البطل الأوليمبي (فيديو) - أخبار كلمتك

إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:57 مساءً - كلمتك/خاص:

دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات هجومية استباقية ضد اليمن بدلاً من الانتظار لما أسماه "الصاروخ الباليستي التالي"، في تصريحات جديدة له، شدد ليبرمان على ضرورة أن يكون الهجوم الإسرائيلي على اليمن ليس لمرة واحدة فقط، بل سلسلة من الهجمات التي تستهدف جميع مصادر الطاقة والموانئ اليمنية.

وقال ليبرمان إن الوقت قد حان للانتقال من سياسة الدفاع إلى الهجوم ضد الحوثيين، الذين يعتبرهم مصدر تهديد متزايد لإسرائيل، وأضاف أن الهجوم يجب أن يشمل ضرب المنشآت الحيوية في اليمن، مثل مرافق الطاقة والموانئ، في محاولة لتقليص قدرة الحوثيين على تهديد المنطقة، واعتبر أن الاستراتيجية الدفاعية التي يعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تعد مجدية، مشيرًا إلى أن إسرائيل يجب أن تبادر إلى الهجوم بدلاً من الانتظار.


كما انتقد ليبرمان بشدة تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه يتصرف بناء على اعتبار واحد فقط، وهو الحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي، دون أن يأخذ في الحسبان مصير الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم الحوثيون، وقال: "نتنياهو يختار سياساته بناءً على حسابات سياسية ضيقة بدلاً من التركيز على القضايا الأمنية الحيوية".

وكانت إسرائيل قد طالبت مرارًا بإطلاق سراح الرهائن الذين تم اختطافهم من قبل الحوثيين في اليمن، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.


في سياق آخر، اقترح ليبرمان أنه يمكن التوصل إلى صفقة شاملة مع الحوثيين تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الفرص الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن هذه الصفقة يجب أن تشمل تنازلات من جميع الأطراف المعنية لضمان إنهاء الأزمة الإنسانية وتحرير الرهائن.

تأتي تصريحات ليبرمان في وقت حساس تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا في التوترات، وخاصة بين إسرائيل وإيران، حيث يُتهم الحوثيون بتلقي دعم مباشر من طهران في إطار صراع القوى الإقليمية، كما أن الحوثيين قد أطلقوا في السابق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما يزيد من القلق بشأن استهداف الموانئ الإسرائيلية، وهو ما دفع ليبرمان إلى دعوة إسرائيل للانتقال إلى هجوم استباقي.


بالإضافة إلى ذلك، يعكس الخطاب السياسي في إسرائيل بشكل عام تصاعد المخاوف من التهديدات الإيرانية المزعومة في اليمن، سواء عبر الدعم العسكري للحوثيين أو من خلال دعم الحركات المسلحة الأخرى في المنطقة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

الكشف عن حقيقة الانفجار الضخم الذي حدث في صنعاء نتيجة الغارات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق