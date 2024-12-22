أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا - أخبار كلمتك

أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا - أخبار كلمتك

سعر ومواصفات هاتف انفينكس Infinix Hot 50 في مصر - أخبار كلمتك

سعر ومواصفات هاتف انفينكس Infinix Hot 50 في مصر - أخبار كلمتك

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة - أخبار كلمتك

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: الطلاب الأفارقة يمثلون 44% من الوافدين بالجامعات - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: الطلاب الأفارقة يمثلون 44% من الوافدين بالجامعات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مشروع البطل الأوليمبي (فيديو) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مشروع البطل الأوليمبي (فيديو) - أخبار كلمتك

إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:21 - زينة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل تركي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:21 - زينة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل تركي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - زينة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل تركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - كشفت الفنانة زينة، عن تفاصيل مشاركتها في الأعمال الفنية، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل «العتاولة» والمقرر عرضه في رمضان 2025.

وتحدثت زينة، خلال تصريحات لها لـ برنامج «ET بالعربي»: «العتاولة بنصور حاليا في إسكندرية، وأكيد هنفتقد فريدة سيف النصر، وأنا عن نفسي بحبها أوي.. وفيفي عبده مش بتكمل دور فريدة، محدش بيكمل دور حد، والناس اللي انضمت جديد بأدوار مختلفة، وجديدة».

كما تحدثت زينة، عن تفاصيل مشاركتها في عمل درامي تركي قائلة: «اتعرض عليا مسلسل تركي وقرأت الاسكريبت، بس هو الاسكريبت عندهم مختلف، بيكتبوا 5 حلقات وأنتي شغالة بيكتبوا باقي الحلقات، ولسه بشوفه وإن شاء الله يكون في حاجات كويسة».

مسلسل العتاولة 2

وانطلق تصوير مسلسل «العتاولة 2 بطولة النجم أحمد السقا وطارق لطفي، خلال الأيام الماضية تمهيدا لعرضه في رمضان 2025، وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

يضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

اقرأ أيضاً
زينة عن ولادتها في أمريكا: «أفتكروني مجنونة وجابولي شيخ» | فيديو

أول تعليق من زينة بعد تكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي «صور»

أول تعليق من أوس أوس بعد انطلاق فيلم «مين يصدق» لـ زينة أشرف عبد الباقي في السينما

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مصدر باتحاد الكرة يكشف مصير لجنة الحكام الحالية بعد تنصيب الخبير الأجنبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق