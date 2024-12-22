الرياضة - 01:21 - زينة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل تركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - كشفت الفنانة زينة، عن تفاصيل مشاركتها في الأعمال الفنية، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل «العتاولة» والمقرر عرضه في رمضان 2025.

وتحدثت زينة، خلال تصريحات لها لـ برنامج «ET بالعربي»: «العتاولة بنصور حاليا في إسكندرية، وأكيد هنفتقد فريدة سيف النصر، وأنا عن نفسي بحبها أوي.. وفيفي عبده مش بتكمل دور فريدة، محدش بيكمل دور حد، والناس اللي انضمت جديد بأدوار مختلفة، وجديدة».

كما تحدثت زينة، عن تفاصيل مشاركتها في عمل درامي تركي قائلة: «اتعرض عليا مسلسل تركي وقرأت الاسكريبت، بس هو الاسكريبت عندهم مختلف، بيكتبوا 5 حلقات وأنتي شغالة بيكتبوا باقي الحلقات، ولسه بشوفه وإن شاء الله يكون في حاجات كويسة».

مسلسل العتاولة 2

وانطلق تصوير مسلسل «العتاولة 2 بطولة النجم أحمد السقا وطارق لطفي، خلال الأيام الماضية تمهيدا لعرضه في رمضان 2025، وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

يضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.