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الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

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الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عصام عبد الحميد "المعلم" بالمدرسة الإنجيلية بديروط التابعة لمحافظة أسيوط، والذي وافته المنية، أمس السبت، أثناء صلاة الظهر.

وفاة معلم بأسيوط 

وقدم نقيب المعلمين خالص تعازيه لأسرة المعلم الراحل، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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نقابة المعلمين تنعي معلم توفي بأسيوط

وأوضحت نقابة المعلمين، أن المعلم الراحل كان مثالًا يحتذى به فى الخلق، وحسن السيرة، حيث دأب المعلم الراحل على تعليم تلاميذه القيم والمبادئ الحسنة، بوعي حقيقي لقيمة المعلم الذي لا يقتصر فقط على شرح المهنج؛ بل إن دوره أعمق وأعظم كثيرًا من خلال تربية أبنائنا الطلاب على القيم والأخلاق الحميدة، وغرس قيم الولاء والانتماء، وأن المدرسة دورها أساسي في تربية الأجيال الجديدة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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