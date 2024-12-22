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الرياضة - 09:14 - تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:14 - تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - الأهلي ضد شباب بلوزداد.. استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام شباب بلوزداد اليوم الأحد الموافق 22 من ديسمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي..

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا
في حراسة المرمى محمد الشناوي
في خط الدفاع يحيى عطية الله ياسر إبراهيم رامي ربيعة أكرم توفيق
في خط الوسط كوكا مروان عطية إمام عاشور رضا سليم
في خط الهجوم حسين الشحات وسام ابو علي
الأهلي

وافتتح فريق الأهلي مشواره بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بفوز كبير على ستاد أبيدجان بنتيجة (4-2)، قبل أن يفرض التعادل السلبي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بعقر داره بالجولة الثانية.

بينما يحل فريق شباب بلوزداد ضيفًا على الأهلي، وهو يمتلك 3 نقاط من جولتين، حيث تلقى الهزيمة بالجولة الأولى على ملعبه أمام أورلاندو بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا بالجولة الثانية على ستاد أبيدجان خارج الديار بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الأحد، الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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