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وزير الخارجية التركي يصل قصر الشعب بدمشق للقاء القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية التركي يصل قصر الشعب بدمشق للقاء القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية التركي يصل قصر الشعب بدمشق للقاء القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:16 مساءً - وصل  وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد،  إلى قصر الشعب بـدمشق للقاء القيادة السورية الجديدة.

وقال هاكان فيدان، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إنه لا يستبعد نشوب صراع عسكري بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن طهران لا ترغب بالحرب مع تل أبيب.

وزير الخارجية التركي لا يستبعد نشوب صراع بين إسرائيل وإيران

وأضاف فيدان: "هناك احتمال نشوب صراع بين إيران وإسرائيل، والشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن الإيرانيين لا يريدون هذه الحرب، ولا يريدون صراعا كبيرا".

وتابع: "نحن نجتمع مع أصدقائنا الإيرانيين، ونتلقى منهم هذه المعلومات بشكل مباشر".

وبخصوص مستجدات الملف السوري، أكد فيدان أهمية لقاء الوفد الأمريكي الرفيع المستوى مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، لافتا إلى استقبال الأخيرة أيضا وفودا من بعض الدول الأوروبية والمنظمات الدولية خلال الأيام الأخيرة.

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وأضاف فيدان أن "أنقرة لم ترصد انخراط "هيئة تحرير الشام" في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، مردفا: "هذا ليس تقييمنا نحن فحسب، بل هذا ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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